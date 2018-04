SECURISATION DES FRONTIERES : Découverte d’une cache d’armes à Illizi

L’Armée vient de réaliser un grand coup en découvrant un véritable arsenal militaire dans une cache d’armes prés de la bande frontalière à Ain Amenas, selon un communiqué du MDN, datant du jeudi dernier. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a découvert, le 20 Avril 2018, près de la bande frontalière au niveau du secteur opérationnel Nord-est in Amenas /4e RM, dans la zone de Tarat/Illizi une cache contenant une quantité d'armes et un lot de munitions », indique le communiqué. Détaillant ces armes, le communiqué précise qu’il s’agit de : 1 fusil mitrailleur de type FM, 1 fusil à lunettes et deux pistolets mitrailleurs de type kalachnikov. S’agissant des munitions, la même source fait état de 2 roquettes d’hélicoptère anti-char, 208 cartouches de différents calibres et 3 chargeurs de munition. Cette opération venant s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain, réitère la grande vigilance et la ferme détermination des éléments de l'Armée Nationale Populaire à préserver la sécurité du pays.