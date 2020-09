SECURISATION DES EXAMENS BEM-BAC : La gendarmerie met en place un plan

Le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un plan spécial pour sécuriser les examens du BEM et du BAC tout en prenant une série de mesures, en vue de garantir la sécurité du périmètre des établissements scolaires à travers le renforcement des patrouilles de contrôle et la facilitation du trafic au niveau des axes avoisinants les centres d'examen. Ce plan est axé principalement sur "la sécurisation des centres d'examen et leurs périmètres par le déploiement des dispositifs opérationnels, fixes et mobiles afin d'assurer une sécurité de proximité efficace", a précisé le commandement de la Gendarmerie nationale dans un communiqué rendu public lundi. Le plan vise également l'accompagnement et la protection de la distribution des sujets d'examen à partir des sièges des directions de l'Education vers les centres d'examen, outre l'escorte aérienne des sujets transportés aux centres d'examens des régions du Sud et le transfert des copies d'examen aux centres de correction", a ajouté la même source. Cette opération sera accompagnée par nombre d'activités médiatiques et de sensibilisation en faveur des candidats, la sécurisation des endroits fréquentés par les élèves, a fait savoir le commandement de la gendarmerie, rappelant que les examens de fin de cycle se déroulent cette année dans une conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation de la Covid-19, d'où la mise en place d'un protocole sanitaire pour la protection des candidats et du personnel encadrant. La Gendarmerie nationale met à la disposition des citoyens, le numéro vert 10-55, en cas de demande de secours ou d’intervention, l’application mobile «TARIKI» via internet ou à travers la page Facebook pour s’informer de l'état des routes tout au long de la période des examens, a conclu le communiqué.