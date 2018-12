SECURISATION DES DOCUMENTS OFFICIELS : Le guichet unique opérationnel depuis jeudi

Le guichet unique pour les documents sécurisés, a été mis en service jeudi 29 novembre à Mostaganem afin d’établir des documents particulièrement, la carte nationale d’identité, le passeport et le permis de conduire biométrique, une procédure sera établie prochainement pour mettre comme mesure de facilitation. En effet, le directeur de la réglementation et de l’administration générale a précisé que cette opération consiste à répondre au programme de modernisation et d’amélioration, concernant les établissements et les services publics lesquels sont en lien direct avec le ministère de l’intérieur et des collectivités locales depuis des années. Cependant, ce guichet va contribuer à alléger le dossier administratif, car le citoyen est appelé à fournir un dossier complet seulement pour la 1 ère fois, afin d’obtenir une pièce biométrique une fois enregistré sur la base de données relevant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, il ne sera plus obliger de fournir un autre dossier dans le cadre de l’opération de renouvellement d’un passeport ou d’une pièce d’identité, a-t-on appris.