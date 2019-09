SECTEUR URBAIN D’EL-OTHMANIA (ORAN) : Opération de volontariat pour éradiquer les points noirs

Une vaste opération de volontariat mobilisant d'importants moyens humains et matériels a été lancée dernièrement, dans le quartier d’El-Othmania ex Maraval. Cette opération vient suite à la visite effectuée, avant-hier jeudi, par les membres des services d'hygiène et de propreté dans plusieurs quartiers relevant des secteurs urbains d'El-Mokrani et d'El-Othmania. Ces derniers se sont rendus à la cité Mimosas, la cité 1.180 logements et la cité des Oliviers où ils ont instruit ses services pour une meilleure prise en charge de l'entretien de l'environnement dans ces quartiers. La campagne organisée par le chef de secteur de Maraval Khatri Kaddour avait été maîtrisée et bien organisée dans tous les sens aux attentes de la population, notamment à la cité des 22 logements où le seul jardin situé dans les alentours s'est transformé en une décharge où s'accumulent sacs en plastique, bouteilles vides et autres détritus. Les habitants ont suivi l'opération de ramassage des différentes décharges sauvages et l'enlèvement de tous les déchets a été effectué car plusieurs initiatives pour nettoyer le site ont été menées par le personnel du secteur d’el Othmania. Cette opération d'envergure a permis d’enlever les déchets ménagers qui jonchaient les rues et quartiers du grand secteur d’el Othmania à l’ouest de la ville d'Oran et qui n’étaient pas ramassés depuis plusieurs jours, a-t-on appris du chef de secteur. Cette opération a permis ainsi d’assainir l’environnement au niveau de cette localité qui souffrait d’un véritable problème d’insalubrité publique, suite à la non collecte des déchets des éboueurs qui ont observés plusieurs jours de grève pour revendiquer leur augmentation de salaires. Actuellement, le secteur urbain d’el Othmania ex Maraval est le plus propre de la municipalité du chef lieu de la wilaya d'Oran. Une tournée dans le site en compagnie du chef de secteur Khatri Kaddour nous a permis de constater de visu le nouveau visage du quartier un look aux attentes des résidents de ce vieux quartier populeux qui a changé complètement son look avec une propreté d'hygiène exemplaire et ce dans tous les routes et ruelles des quartiers.