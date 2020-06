SECTEUR INDUSTRIEL : Vers un recensement des ressources minières nationales

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a appelé au recensement des ressources minières du pays, ainsi que la préparation d’un projet de loi cadre pour l’orientation industrielle. Présidant le conseil des ministres ce dimanche, le chef de l’Etat a demandé au ministre de l’industrie, de procéder au recensement des ressources minières nationales, et cela en faisant appel aux compétences nationales et étrangères. Le chef de l’Etat a demandé aussi au ministre de l’industrie de préparer un projet de loi cadre pour l’orientation industrielle, tout en demandant d’accélérer l’assainissement du foncier industriel, par la création d’agences de foncier appropriées pour la gestion de la propriété dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de l’urbanisme. Dans son intervention le président a indiqué que le décollage économique avait pour objectif de réduire la facture des importations et de répondre aux besoins du marché national, et a souligné la nécessité de révolutionner le secteur industriel afin d’éliminer complètement les pratiques contraires à l’éthique connues. Tebboune a aussi demandé d’empêcher l’importation de voitures polluantes, et a demandé au ministre de l’Industrie d‘établir un programme urgent qui sera appliqué immédiatement pour poursuivre la production et s’adapter aux lois précédentes temporairement en attendant la publication des nouvelles lois.