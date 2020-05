SECTEUR DU LOGEMENT A MOSTAGANEM : Vers l’abandon du Social au profit du LPA

La décision de l’abandon progressive du logement social à Mostaganem est motivée, selon la même source, par le manque d'assiettes foncières pour la réalisation des quotas attribués. Parmi toutes les formules d'habitation conçues par l'Etat, le logement social à Mostaganem semble désormais être ‘’freiné‘' et demeure aujourd’hui confronté à d'insurmontables obstacles. Mostaganem et certaines communes de la wilaya à l’instar de Sidi Belattar fait déjà face à un flagrant déficit de foncier urbain pour lancer ses logements sociaux toujours en instance de lieux d'implantation. En ce sens, les autorités locales avaient affirmé que les services de wilaya procédaient à l'enquête foncière sur les assiettes devant abriter les sites pour la réalisation des logements sociaux locatifs accordés par le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville à la capitale. On parle, par exemple, de la dernière distribution de logements qui aura lieu dans la commune de Kheir-Eddine où près de 800 logements devraient être distribués pour la dernière fois en attendant l’amélioration des finances de l’Etat ou le désengagement de celui-ci au profit des wilayas en matière de réalisation des logements sociaux. S'exprimant en marge de la session ordinaire des travaux de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), l’ex-wali avait fait savoir que les services de wilaya avaient déterminé les assiettes foncières nécessaires à la réalisation de logements au titre de la formule LSL, précisant que l'enquête foncière pour vérifier leur conformité se poursuivait, relevant que les logements sociaux accordés à la wilaya de Mostaganem étaient un quota initial. L’ex-wali avait indiqué que l'enquête foncière porterait à l'avenir sur une plus grande superficie afin de satisfaire aux demandes des citoyens désireux bénéficier de ce programme.