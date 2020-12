SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS A MOSTAGANEM : Le wali réunit les cadres de la wilaya

Le wali de Mostaganem M. Aissa Boulahya, a présidé mardi une réunion relative à l’évolution du secteur des travaux publics dans la wilaya. Etaient présents à cette rencontre, le secrétaire général de la wilaya, le directeur des travaux publics, la directrice de la programmation et du suivi du budget, la directrice de l’industrie et des mines, la directrice de l’agence de gestion et de régulation immobilière ainsi que des chefs de services de la direction des travaux publics. Dés l’ouverture de la séance de travail, le directeur des travaux publics a donné une explication détaillée sur les projets de son secteur, y compris les routes nationales et communales ; les ports de la Salamandre, Sidi Lakhdar, Stidia, Sidi El Adjal ; l’aménagement des zones d’activités ainsi que celles des zones d’ombre. Il a été question des avancements des travaux, des délais de réception, obstacles et difficultés. Après avoir écouté tous les chefs de départements, chefs de bureaux et chefs de projets sur l’état d’avancement des projets, le wali a souligné la nécessité de travailler sur le terrain dans les ateliers d’achèvement, afin de réceptionner les projets dans les délais, particulièrement ceux qui connaissent des retards dans les travaux de réalisation. Il s’agit de projets à savoir : réhabilitation de la RN 11 sur une distance de 5 km, reliant les communes d’Ouled Boughalem, Achaacha, Khadra et Sidi Lakhdar ; réhabilitation de la RN 11 sur une distance de 4.8 km ; idem pour la RN 90, sur une distance de 24.7 km, reliant Sidi Othman à Ouled Hammou. Dans le même contexte, le wali a ordonné la réhabilitation de la RN 60 reliant la RN 11 et le chemin de wilaya N° 42, passant par les douars de Sidi Omar, Sidi El Safi, se prolongeant jusqu’à Sidi Bel Attar. En ce qui concerne les zones d'ombre, 50 projets ont été enregistrés au profit de douars et zones reculées sur une distance de 197.700 km, dont 20 projets sont achevés, 7 projets sont sur le point d'être achevés et les autres sont en cours d'achèvement. M Aissa Boulahya a ordonné au directeur des travaux publics de résilier les contrats des entrepreneurs retardataires. Il a également donné des instructions à la directrice de la gestion et de la réglementation immobilière en coordination avec le directeur des travaux publics, de procéder à l’aménagement de la zone de Souk El Lil dans la commune de Sayada, comme il a aussi donné la priorité à l’aménagement des routes reliant Sidi Othman et Ouled Hammou dans la commune de Kheir Eddine, celle reliant la RN 11 à la commune de Sidi Bel Attar., Au terme de la réunion, le wali a exhorté les présents à travailler sérieusement.