SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU : Inauguration de plusieurs projets à Mostaganem

Plusieurs infrastructures relevant du secteur des ressources en eau ont été inaugurées par le secrétaire général du ministère des Ressources en eau, M. Mihoubi Mustafa Kamel, lors de sa visite d’inspection et de travail effectuée ce jeudi à Mostaganem, en présence du wali, M. Aïssa Boulahya et des autorités locales. En effet, le coup d’envoi a été donné pour le lancement du projet de renforcement du réseau d'eau potable dans les couloirs de Achaàcha , Khadra et Nekmaria , depuis l'usine de dessalement d'eau de mer de la Sonaghter. Notons que le ministère des ressources en eau a approuvé récemment ce projet d'une valeur de 85 milliards, suite de la demande du wali, en réponse aux préoccupations des habitants de la région « Est » de la wilaya, souffrant d'une grande pénurie en termes d'approvisionnement de ce liquide vital. En ce sens, le wali a indiqué que ce projet sera réalisé sur une distance de 40 km, dont les travaux seront achevés dans 5 mois. A la commune de Sayada, deux réservoirs d'eau d'une capacité de 10.000 m3 ont été inaugurés dans la région de « Hchem », le premier d’un montant financier de 155 millions de DA et le second d’un montant 21 millions de DA, lequel est entré en service en octobre 2020. Poursuivant sa visite, le secrétaire général du Ministère accompagné de la délégation, s’est rendu à la commune de Souaflia , où il a inauguré un projet d'approvisionnement en eau potable au profit de 14 douars, relevant des communes de Souaflia et Safsaf. Notons, que cette station pompera 3000 m3/jour et couvrira 10900 âmes .Au terme de la visite, une séance de travail présidée par M. le wali de Mostaganem s’est tenue au siège de la wilaya, pour évaluer le secteur des ressources en eau ,en présence du secrétaire général de la wilaya et de plusieurs responsables dont des directeurs généraux et directeurs de wilaya en relation avec le secteur des ressources en eau , où le problème d’approvisionnement de l’eau potable dans les zones d’ombre ; a été évoqué . En ce sens, le wali a mis l’accent sur la nécessité d’installer le réseau d’assainissement dans plusieurs douars, sachant que la wilaya dispose de nombreux points noirs. A ce propos, le directeur des ressources en eau a demandé l'inscription de ces projets, et la réhabilitation des réseaux d'eau, des réservoirs et pompes à eau, en plus de la nécessité d'installer des compteurs dans tous les douars, ce qui contribuera à améliorer la qualité du service public et réduire le raccordement illégal de ce liquide précieux .