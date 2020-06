SECTEUR DE LA SANTE : Une nouvelle directrice pour l’EPSP de Mostaganem

Cette nouvelle directrice a exercé les fonctions au niveau de plusieurs établissements de santé. Son dernier poste fut dans la wilaya de Biskra et son profil laisse supposer qu'elle connait bien le secteur de la santé et que son expérience professionnelle pourrait bien servir justement à Mostaganem, a-t-on appris. En tous cas, avec sa venue à la tête de cette EPSP, beaucoup d'espoirs sont placés en cette directrice afin qu’elle puisse redresser la situation. Pour ce faire, elle aurait à faire face à de nombreux problèmes à régler pour lever les contraintes qui handicapent le fonctionnement de cet établissement. Dans ce contexte, il s’agit de commencer par solutionner les problèmes professionnels des travailleurs, au niveau des services sociaux et des postes de direction, parmi d’autres. En somme, il est attendu un grand travail d’amélioration qualitative des prestations de service d’autant plus qu’il y a un épineux problème de manque d’équipement, en matériels sensibles de radiologie, d’analyses et autres et ce, au niveau de certaines polycliniques où le besoin se fait sentir cruellement au cours de ces derniers jours. Dans le discours prononcé devant le personnel de gestion administrative, au cours de la cérémonie d’installation de la nouvelle directrice, le directeur de la santé a souligné qu’il s’attendrait à un nouvel élan de cette EPSP de Mostaganem et à une amélioration des services de santé aux nombreux patients avec la collaboration ,bien-sur, du personnel administratif, médical et paramédical de l’entreprise.