SECTEUR DE LA SANTE A TIARET : Deux commissions d’enquête à Rahouia et Mahdia

Suite à des plaintes et des correspondances adressées aux services de la direction de la santé et de la population faisant l’objet de dénonciation des procédures de recrutement visant en premier lieu l’hôpital de Rahouia, ainsi que la gestion du dossier des insuffisants rénaux au niveau de l’hôpital de Mahdia, des inspecteurs relevant du ministère de la santé et de la population en compagnie de quelques responsables de santé se sont déplacés sur les lieux où ils se sont entretenus avec plusieurs cadres et responsables des deux hôpitaux cités et ciblés par les enquêtes et selon une source responsable au niveau de l’hôpital de Rahouia, les informations concernant le recrutement sont erronées puisqu’il n’y a eu aucun concours et qu’ils sont en étape de dépôt de dossiers et s’agissant de l’hôpital de Mahdia, aucun dépassement n’a été signalé et même au niveau de la DSP, les services concernés ignorent totalement l’origine des correspondances et à l’heure où nous mettons sous presse, rien n’a filtré concernant les résultats de ces enquêtes. Le directeur de l’EPSP de Rahouia, saisi par "RÉFLEXION" a rejeté en bloc les accusations portant sur l’option sélective des candidats et nous dira que les examens n ont pas encore eu lieu et l’étape est au dépôt des dossiers et de même pour le directeur de l’EPSP de Mahdia qui a été surpris de la présence des enquêteurs sans qu’il y ait des plaintes officielles et l’on s’interroge sue les finalités des correspondances secrètes qui visent à déstabiliser les deux hôpitaux. Nous y reviendrons.