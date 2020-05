SECTEUR DE LA SANTE A SAIDA : Des passages de désinfection non fonctionnels et des interrogations

Des passages de désinfection ont été placés devant l’entrée de chaque établissement hospitalier et autres centres de santé mais ils ne fonctionnent pas .Un constat qui nous a ébahis. On s’est rendu au niveau d’un centre de santé où on a constaté la présence d’un passage de désinfection placé .On y a accédé mais aucune goutte de désinfection ne nous a touché .On a demandé à un agent de nous expliquer l’état de cet appareil de désinfection .Il s'est contenté de nous dire que ce passage de désinfection est livré par un bienfaiteur .Il ajoute qu’il ignore s’il fonctionne ou pas .Un autre agent est intervenu pour un éventuel essai, hélas aucun fonctionnement . Les services concernés sont contraints de le réparer pour parer à tout danger provoqué le covid-19.