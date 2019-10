SECTEUR DE LA SANTE A ALGER : Le wali évoque des insuffisances dans la capitale

Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda a critiqué, ce jeudi à Alger, la situation dans laquelle se trouve le secteur de la santé dans la capitale, sujet d'insuffisances, malgré les moyens considérables mobilisés par l'Etat pour la prise en charge des citoyens. S'exprimant lors d'une réunion avec le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui et les responsables de différents établissements hospitaliers d'Alger, M. Sayouda a précisé que le secteur de la santé au niveau de la wilaya pâtissait de plusieurs insuffisances ayant un impact sur la qualité des services sanitaires prodigués au citoyen, citant notamment "le mauvais accueil, l'insuffisance en termes d'orientation des patients au niveau de certaines cliniques et le non diagnostic rapide de leur état, en les orientant, dit-il, vers les établissements de santé, ce qui exerce une forte pression sur ces derniers". Sayouda a indiqué en outre que l'absence de prise en charge rapide du patient était dû "au non-respect par certains agents des permanences et de la présence quotidienne, tels que l'absence des employés de la radiologie et les techniciens de maintenance de différents équipements médicaux". Le wali s'est dit aussi consterné par les comportements de certains employés des établissements hospitaliers publics qu'il a qualifiés de "dépourvus de conscience", lesquels "orientent les malades vers les cliniques privées en contrepartie de commissions", appelant "au contrôle et à la lutte contre ces comportements ".