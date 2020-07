SECTEUR DE LA PECHE : Satisfaction chez les pêcheurs de Sidi Lakhdar et de Mostaganem

Du jour au lendemain et après avoir attendu pendant de longues années, les petits pêcheurs de la région de sidi-Lakhdar se sont retrouvés sans ressources du seul métier qu’ils savent faire : « le petit métier de pêche côtière » faisant vivre plus de 200 familles ,tant bien que mal .La nature les a averti depuis près de 8 années déjà et voyant le « tirant d’eau » se réduire inéluctablement, ils avaient appelé au secours auprès des autorités locales pour faire quelque chose et sauver le gagne-pain de ces petits pêcheurs qui le sont, souvent de père en fils, pour la plus part d’entre eux. Surfant de promesse en promesse puis, c’est le silence qui a fait le lit à l’oubli. Nous en avons parlé déjà, récemment, dans nos colonnes sur ce propos qui a fini par refaire surface et fut saisi par le wali qui usa de son poids pour réactiver ce dossier. Intervenant auprès du ministre de la pêche maritime et du ministère des transports et des travaux publics ,il a réussi à faire prendre en charge ,par la société nationale des ports de la pêche maritime ,une étude de mesure des profondeurs d'entrée avec proposition d’ un couloir permettant l'intervention d'une société nationale spécialisée dans les opérations de dragage de désensablement des fonds marins. Les professionnels de la pêche du port de la commune de Sidi-Lakhdar, qui étaient en cessation d'activité pendant quelques jours en raison de l'ensablement du fond de mer, entravant les mouvements de circulation des embarcations de pêche, ont affiché leur satisfaction après qu’ils aient appris que le directeur de l'entreprise de gestion des ports de Mostaganem ait annoncé récemment qu'une étude technique avait été lancée à l’initiative du wali .Pour résoudre leur problème, celle-ci devrait déterminer les conditions, paramètres et identification des zones de fond marin à traiter pour que soient entreprises les opérations de dragage et améliorer le triant d'eau, a-t-on appris. La même source a indiqué que ce processus sera entamé dès l'achèvement de l'étude technique en question afin que les travaux puissent être lancés le plus rapidement possible et achevés dans les plus brefs délais et au plus tard, terminés en fin du mois de juillet prochain. Mais, il faut savoir que ce n’est qu’une solution temporaire en attendant l'inscription. Une opération dans le cadre de la loi de finances pour résoudre définitivement le problème car ce n’est pas une mince affaire du point de vue réalisation technique et coût financier .Dans le même contexte et la prise en charge des vœux exprimés par de nombreux pêcheurs, le même établissement de gestion des ports procédera à la mise en place d'une unité de production de glace dans le port de Salamandre d'une capacité de 12 mille tonnes, qui sera utilisée par les pêcheurs, lors d'opérations de commercialisation de leurs produits de pêche.