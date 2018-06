SECTEUR DE LA PECHE A MOSTAGANEM : 20 kg de sardine cédée entre 1500 et 2500 da en gros

La campagne de pêche de la sardine a débuté du 1er mai et se poursuivra jusqu’au 31 octobre de l’année en cours, période favorable à la production de poissons bleus notamment la sardine. Pour réussir la campagne de la pêche, la direction de la pêche et des ressources halieutiques a mis en place un plan d’action afin de faciliter le travail des professionnels pour mener à bien cette campagne. A cet effet, cette direction a pris des mesures administratives et sécuritaires en coordination avec les gardes côtes pour la préparation de l’embarquement du personnel navigant. Pour ce faire, l’entreprise portuaire mettra à la disposition le carénage des bateaux, la préparation des moteurs avant la campagne de la pêche et fournir les conditions de travail pour la commercialisation du produit afin de l’écouler sur le marché. La direction avait enregistré l’année dernière une production de 7000 t de poissons bleus d’un taux de plus de 20% par rapport à l’année dernière, grâce à la préparation de la campagne. Celle-ci a bien démarré par le fait que les caisses de sardine de 20 kg ont été cédées entre 1500 et 2500 da entre 75 et 100 da dira Le directeur de wilaya Rahmani Toufik. Le prix chute et arrive jusqu’à 50 da le kg quand, la production est importante. Cette campagne de pêche est assurée par 200 unités de sardiniers entre les ports de Mostaganem et de Sidi Lakhdar avec une armada de 2000 et 2500 marins.