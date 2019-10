SECTEUR DE L'EDUCATION : Ouverture de 322 nouveaux postes d'ouvriers professionnels

Bon nombres d'établissements relevant du primaire sont endommagés et dans un état d'insalubrité et de casse des sanitaires et autres salles de classes sans aucune prise en charge par manque d'absence d'ouvriers professionnels. Pour répondre à ces besoins, la direction de l'éducation de la wilaya d'Oran vient de bénéficier de 322 postes budgétaires pour le recrutement d'ouvriers professionnels qui seront détachés à travers l'ensemble des établissements du primaire implantés dans les 26 communes de la wilaya d’Oran. La plupart de ces jeunes ouvriers qui y activent sont recrutés dans le cadre du filet social, ce qui est loin de répondre à la demande. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 3 novembre au niveau de l'institut technologique de Maraval (ex-institut des langues ILE ). Un ouvrier professionnel est chargé des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements scolaires, principalement dans les domaines de la restauration, la maintenance mobilière et immobilière (installations sanitaires et thermiques ou électriques), mais également dans celui de l'entretien, des espaces verts entre autres. Ce recrutement est venu à point nommé, puisque la majorité des établissements accuse un grand manque d'agents d'entretien et de gardiennage. L'année passée, Oran a bénéficié de 358 postes d'ouvriers professionnels et d'agents de prévention de différents niveaux.