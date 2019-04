SECTEUR DE L’EDUCATION NATIONALE : Bedoui préside deux conseils interministériels

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé dimanche et mardi à Alger, deux conseils interministériels consacrés au secteur de l’éducation nationale, ont indiqué mardi les services du Premier ministre dans un communiqué. « Le Premier ministre, M. Noureddine Bedoui, a présidé, le dimanche 21 et le mardi 23 avril 2019, deux conseils interministériels consacrés au secteur de l’éducation nationale, à la veille de la tenue des examens nationaux de fin d’année, d’une part, et dans la perspective de la rentrée scolaire, universitaire et celle de la formation professionnelle 2019-2020, d’autre part », a souligné la même source. Selon les services du Premier ministre, « la préparation des examens scolaires nationaux de fin d’année a été à l’ordre du jour de la première réunion qui s’est tenue le dimanche 21 avril 2019 ». Le Conseil interministériel tenu dimanche a ainsi permis de « faire le point sur les dispositions prises et celles à mettre en place, à l’effet d’assurer le bon déroulement des examens de fin d’année (BAC, BEM, et 5e année primaire), ainsi que sur l’ensemble des questions liées à la sécurisation des différentes épreuves ».