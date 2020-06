SECTEUR DE L’EDUCATION A ORAN : Réunion des conseils de classe

De sources proches de la direction de l'éducation nationale de la wilaya d'Oran, l'on apprend que des enseignants et administrateurs de l’Education ont rejoint leurs postes cette semaine, afin de finaliser les procédures de l’année scolaire en cours. Les résultats scolaires, les différentes procédures d’affectation et de transfert des enseignants sont en cours de mise en route dans un contexte de confinement et d’une année inachevée. De même, la préparation de l’année scolaire prochaine est en cours par l’instauration et la finalisation des listes des enseignants et des administrateurs concernés par les transferts. Selon des sources officielles, un bon nombre d'enseignants des trois paliers vont subir des transferts durant cette année. Les administrateurs concernés par cette procédure sont au nombre important. L’opération sera lancée la semaine prochaine après l’identification des postes vacants. Pour ce qui est des résultats scolaires, les conseils de classe sont programmés pour la semaine prochaine également. A relever que le retour aux postes coïncide avec la période du confinement ce qui a pénalisé les enseignants et fonctionnaires habitant loin de leurs établissements. Cette situation a occasionné des absences et des retards.