SECTEUR DE L'EDUCATION A ORAN : Les modalités de passages des trois cycles retenues

Le ministère de l’Éducation nationale a fixé, dans un document adressé à la direction de l’éducation de la wilaya d'Oran ainsi qu’aux chefs d’établissements scolaires, les modalités de passage aux classes supérieures dans le primaire, le moyen et le secondaire. Pour le cycle du primaire, le passage de la première à la deuxième année se fait automatiquement (sans le calcul d’une moyenne précise). Pour les élèves des 2e, 3e et 4e années, le passage au niveau supérieur est conditionné par l’obtention d’une moyenne égale ou supérieure à 4,5/10. Le calcul de cette moyenne finale se fera sur la base des premier et deuxième trimestres. Concernant le passage en 1re année moyenne, les élèves concernés auront le même privilège que leurs camarades du primaire, selon le document. Pour les 2e, 3e et 4e années du collège, une moyenne de 9/20 les deux premiers trimestres est suffisante pour passer d’une classe à une autre. Pour les élèves de la 4e année du collège, une moyenne de 9/20 calculée lors des deux premiers trimestres est suffisante pour passer au lycée. À défaut, ils auront une seconde chance en obtenant une moyenne de 10/20 à l’examen du BEM, prévu la deuxième semaine du mois de septembre prochain. Pour le lycée, pour passer d’une classe à une autre, il faut une moyenne égale ou supérieure à 9/20, durant les 2 premiers trimestres de l’année. Pour les élèves de terminale, ils passeront le Bac qui est prévu fin septembre prochain. Le document précise que les élèves et leurs parents peuvent introduire un recours, s’ils ne sont pas satisfaits des résultats, dans un délai de huit jours, à partir de la date de la publication des bulletins sur la plate-forme numérique du ministère de l’Éducation. En outre, les cours du troisième trimestre seront dispensés en octobre 2020, à condition que les commissions scolaires fassent le bilan des leçons restantes du programme. Pour la tenue des conseils de classes d’admission et d’orientation, cela doit se faire avant les vacances d’été ou au plus tard, à la prochaine rentrée scolaire.