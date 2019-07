SECTEUR AGRICOLE : Installation du Comité de la recherche scientifique

Le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche et le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ont installé officiellement le Comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique. Selon le ministère de l’agriculture, l’installation de la commission permanente constituait un nouveau jalon dans l’édifice de développement du monde agricole et le couronnement d’un long processus global visant à assurer une participation effective dans la gestion, le suivi et l’évaluation des activités de recherche scientifique dans le secteur en vue de cerner et lever les lacunes et définir les perspectives de la recherche scientifique dans le domaine agricole. L’installation de cette commission vise aussi à cristalliser les efforts par la promotion, la coordination et l’évaluation des activités et aboutir à la mise en place d’une stratégie de développement de la recherche, d’appui à la formation des chercheurs, d’amélioration de leurs compétences et de vulgarisation des résultats de la recherche scientifique au service du développement du monde agricole.