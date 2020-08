SECOUEE PAR DEUX SECOUSSES TELLURIQUES : Deux ministre dépêchés à Mila

Une secousse tellurique de magnitude de 4,9 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée vendredi à 07h15 dans la wilaya de Mila, a indiqué le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué. L'épicentre de la secousse a été localisé à 2 km Sud-Est de Hammala dans la même wilaya, précise la même source. L’après-midi, une autre secousse tellurique de magnitude 4,5 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée à Hammala, wilaya de Mila, comme indiqué par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). Cette nouvelle secousse a été enregistrée à 12h13. Son épicentre a été localisé à 3 km au sud de Hammala dans la même wilaya, a précisé la même source. Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a déclaré, au micro de la télévision nationale, qu’aucune perte humaine n’a été enregistrée. Il a également souligné que le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a chargé la Ministre de la Solidarité, ainsi que le Ministre de l’Intérieur, ce jour-même, de se rendre à Mila et prendre en charge les citoyens alarmés par ces secousses.