SECOUE PAR PLUSIEURS SCANDALES : Le ministère de la Santé opte pour un changement

En effet, lors d’une réunion de coordination avec les cadres du ministère de la santé, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a donné des instructions aux différents responsables dans le secteur pour opérer sans délai un changement qualitatif palpable pour les citoyens, notamment en matière de gestion des services des urgences médicales et de gynécologie-obstétrique, indique jeudi un communiqué du ministère. Le ministre a mis l’accent sur la nécessaire « introduction de nouveaux mécanismes » pour consacrer le professionnalisme, assurer aux personnels de la santé de bonnes conditions de travail et la sécurité et protéger les biens des établissements de santé, ajoute la même source, citée par l’APS. Concernant l’amélioration de l’accueil, de l’orientation et de l’hygiène en milieu hospitalier, le ministre de la Santé a donné des instructions pour « offrir de bonnes prestations hospitalières aux citoyens ». La réalisation de progrès dans ce secteur négligé par les pouvoirs publics, malgré le fait qu’il est considéré comme un facteur de dynamisme du développement local, contribuera à redonner un nouveau souffle à la confiance entre le citoyen atteint de maladies graves et les paramètres de la santé locale. Il convient à rappeler que plusieurs vidéos et images montrant des patients n’ayant pas été pris en charge et maltraités dans les établissements hospitaliers des quatre coins du pays ont fait le tour de la toile et suscité l’indignation des citoyens.