SEBKHA D'ORAN : 100 millions de DA pour la réhabilitation du site

Le ministère de l’environnement et des énergies renouvelables a alloué une enveloppe de 100 millions de DA pour la réhabilitation du site Dhayet Morsli, située dans la commune de Sénia (au sud d’Oran), a appris l’APS de la directrice locale de l’environnement, Samira Daho. La zone humide, dite la "Sabkha d’Oran", s’étendant sur une superficie de 50 hectares, bénéficiera d'un projet de réhabilitation qui permettra d’en faire un site de loisirs, d’éco-tourisme, de pratique sportive et de recherche scientifique, a souligné Mme Daho. La Sabkha d’Oran accueille plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs qui viennent hiverner et même se reproduire, comme le flamant rose. Elle sera ainsi valorisée et préservée grâce à plusieurs actions. Le projet dont l’étude de réalisation a été faite en 2011, comporte plusieurs volets dont le bornage du site, la clôture des zones de nidification des oiseaux migrateurs, la réalisation d’une piste cyclable et d’un observatoire d’oiseau, etc. S’agissant de la pollution de cette zone, Mme Daho a expliqué que les rejets des eaux usées, domestiques et industriels, ont été "presque éradiqués" depuis la mise en service de la station d’épuration du groupement urbain d’Oran à El Kerma (en 2009). La station a été réalisée en bordure de la grande Sebkha, à hauteur d’El-Kerma. Les résultats sont déjà visibles, la qualité d’eau s’étant améliorée grâce à l’accumulation de l’eau pluviale, explique la même responsable, ajoutant que des projets de dépollution sont envisageables à l’avenir. "La dépollution biologique des cours d’eau constitue le procédé le moins coûteux. Nous réfléchissons déjà à proposer des projets dans ce sens", a-t-elle expliqué. Le projet de réhabilitation doit être au rendez-vous des Jeux méditerranéens, prévus à Oran en 2021. Les travaux doivent ainsi être engagés incessamment. Le délai de réalisation a été fixé à 12 mois, apprend-on de même source.