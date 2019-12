SDO (SONELGAZ MASCARA) : 15,4 millions de DA de créances auprès des clients

Les créances du groupe SDO (Sonelgaz Mascara) auprès de ses clients s'élèvent à 15,4 millions DA sur l’ensemble de ses abonnés. Ces créances dont l’importante somme handicape l’Entreprise sont réparties comme suit entre certaines administrations et entreprises, à savoir : 7,1 millions DA pour l’Administration, 5,8 millions DA pour les entreprises et collectivités et 2,5 millions de DA pour les abonnés ordinaires. La récupération de cette somme permet à la SDO de réaliser les grandes opérations qu’elle a engagées dans le but de faire une bonne prestation envers ses abonnés en électricité et Gaz. Une opération de sensibilisation à l’égard de ces redevables est engagée pour ne pas passer à la phase de la coupure qui peut être nuisible pour la gestion de certaines unités.