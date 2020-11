SCOLARISATION A DOUBLE VACATION : Annulation des cours du samedi

Le ministère de l'Education nationale a annoncé que les écoles primaires fonctionnant à double vacation pourraient se passer "si nécessaire" de dispenser des cours les samedis. Les établissements primaires "peuvent, si nécessaire, se passer du samedi en répartissant les séances de cette journée, à compter du 5 décembre prochain, sur les cinq jours de la semaine", précise la même source. "Le volume horaire hebdomadaire de chaque groupe pédagogique dans les primaires adoptant le système à la double vacation est réduit de douze (12) heures à dix (10) heures réparties sur les cinq jours de la semaine, suivant le plan d'enseignement et l'emploi du temps", explique la tutelle. Cette décision intervient "en réponse aux multiples requêtes soulevées par des directeurs de primaires fonctionnant avec la double vacation où les enseignants se trouvent dans l'impossibilité de joindre les classes en raison de la suspension des moyens de transport urbain, public et privé, les week-ends comme mesure préventive pour endiguer l'expansion du coronavirus", a indiqué le communiqué. Cependant, les établissements primaires où les professeurs ne rencontrent pas de problème de transport, "continuent à fonctionner de manière ordinaire sans observer de changement dans les plans exceptionnels d'enseignement", conclu la même source. Par ailleurs, le ministère de l'Education nationale a annoncé dimanche l'élargissement de la prise en charge en matière d'œuvres sociales au profit de l'ensemble des travailleurs du secteur. En effet, le ministère de l'Education nationale a affirmé "avoir décidé d'élargir la prise en charge de toutes les revendications en matière d'œuvres sociales de façon à contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat des employés et travailleurs affiliés au secteur, conformément aux exigences légales en vigueur". Cette décision, ajoute le communiqué, intervient en réponse "aux demandes insistantes formulées par les employés du secteur ayant trait aux différentes prestations sociales prodiguées par la Commission nationale ainsi que les Comités de wilayas des Œuvres Sociales, notamment au vu des conditions sociales et sanitaires exceptionnelles par lesquelles passent les travailleurs du secteur en raison de la propagation de la pandémie (Covid-19)".