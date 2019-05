SCANDALE DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES : L’ambassadeur Abdelkader Hadjar pointé du doigt

Les cadres du ministère ainsi que des ambassadeurs sont furieux contre le favoritisme qui devient monnaie courante au sein de leur administration. Le dernier scandale qui a fait surface est celui des passeports diplomatiques dont ont bénéficié S. Hadjar et Ch. Hadjar, les enfants de l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, malgré qu’ils n’ouvrent pas droit à ces documents, vu qu’ils dépassent tous les deux l’âge réglementaire fixé à 18 ans pour les enfants des cadres du ministère. Il faut savoir que la loi définit les quotas de passeports diplomatiques octroyés aux différentes catégories comme suit : 11 pour la présidence de la République, 13 pour le gouvernement, 7 pour le ministère de la Défense nationale ainsi que 10 pour les anciens cadres de l’État. Il faut rappeler aussi que le ministère est responsable de l’application du décret présidentiel datant de l’année 2012, qui stipule que pour la progéniture des bénéficiaires du document seuls les garçons de moins de 18 ans peuvent bénéficier du passeport diplomatique, et que l’âge n’est pas fixé pour les filles non mariées. La loi sanctionne aussi toute délivrance de ce document pour des personnes n’ouvrant pas droit. La grogne ne concerne pas seulement la question des passeports, les cadres dénoncent aussi les nominations aux postes d’ambassadeurs et de consuls ainsi que le manque de transparence dans les concours de recrutement gérés par le ministre.