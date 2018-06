SCANDALE DES 701 KG DE COCAINE : 4 juges suspendus et le fils de Tebboune auditionné

Finalement, le scandale de la saisie des 701 kg de cocaïne au port d’Oran ne cesse de livrer ses secrets au fil de l’enquête qui continue son cours. Le mardi 19 Juin, de ‘’gros poissons’’ ont présenté au devant du procureur de la République auprès du tribunal de Sidi M'Hamed à Alger. Des magistrats, dont deux procureurs de la République, deux procureurs adjoints et un président du tribunal administratif ont été suspendus de leurs fonctions sur ordre du garde des sceaux, M. Tayeb Louh tandis qu’un adjudant de la gendarmerie nationale, un ex-maire de la commune de Ben Aknoun et le chauffeur d’un haut responsable de la sécurité ainsi que le fils de l’ex-premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune ont été auditionnés. Ce dernier aurait échangé des conversations téléphoniques avec le principal accusé, Kamel Chikhi dit ‘’El Bouchi’’. Selon des informations rapportées également par le site ‘’Alg24’’, le boucher incriminé aurait approvisionné durant le dernier mois sacré du Ramadhan, un restaurant de la ‘’rahma’’ ouvert pour l’occasion par l’épouse du fils de l’ex-chef du gouvernement. Ce scandale n’a pu épargner certains magistrats qui seraient impliqués dans cette scrabbleuse affaire de cocaïne. Ainsi, le procureur de la République prés du tribunal de Boudouaou et son épouse également juge à Alger, et spécialisée dans la gestion des litiges en foncier, ont été également présentés. Cette dernière, toujours selon les informations publiées sur le site’’Alg24’’, serait impliquée dans l’attribution d’une assiette foncière au boucher où il a érigé tout un immeuble de haut standing au quartier ‘’Les Sources’’ à Alger. C’est elle, qui aurait tranché en faveur de l’accusé principal , pour l’acquisition de plusieurs affaires de foncier, selon d’autres informations ‘’d’Alg24’’. Le président du tribunal administratif d’Alger et ses deux procureurs adjoints de Boumerdes et d’Hussein-Dey ont été également présentés, pour les besoins de l’enquête. Le vaisseau, chargé de dizaines de conteneurs de viande, a fait escale en Espagne. Pour rappel sur cette affaire, ce sont les autorités espagnoles qui ont communiqué au côté algérien des informations sur la présence d’une quantité de cocaïne à bord du bateau. Alertés, les gardes-côtes, secondés par un navire militaire et un hélicoptère de la marine, ont ensuite effectué une descente dans le bateau dès son arrivée au large d’Oran. Les fouilles ont conduit à la découverte de 701 kg de cocaïne emballée dans des boites rouges où il y a avait écrit “viande halal” ainsi que l’adresse de l’importateur, à Gué de Constantine à Alger. Depuis, ce scandale ne cesse tomber des têtes, et par arrêter tant d’individus, liés de près ou de loin dans ce scandale qui ne cesse d’alimenter les colonnes de la presse.