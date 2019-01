SCANDALE AU SERVICE D'HEMODIALYSE DE TIARET : Un produit de dialyse vendu aux fellahs

Selon une source généralement bien informée, un produit utilisé en dialyse a été vendu et en grande quantité à des fellahs et des éleveurs et plus particulièrement ceux qui possèdent des chevaux ou versent dans l’élevage équin. Notre source indique que ce produit est spécifiquement utilisé en dialyse. Cependant, des fellahs en contact avec certains experts, ont prouvé son efficacité pour la procréation de chevaux, autrement dit, ce produit donne plus de force pour le cheval en matière de fécondité. Sous le nom d'érythropoïétine-E.P.O-, laquelle est une hormone secrétée par le cortex rénal dont la synthèse est oxygénodépendante et agit comme un facteur de croissance hématopoïétique et stimule la synthèse des globules rouges au niveau de la moelle osseuse, afin de permettre à l'organisme à s'adapter à différentes situations physiologiques, en régulant le stock de globules rouges et de l’hémoglobine sanguine, nous dira un expert sous couvert de l'anonymat. Pour rappel, ce produit qui n'est disponible qu'au niveau de la pharmacie centrale, relevant du secteur hospitalier a été cédé à

des prix oscillant entre 20.000 et 25.000 dinars, le flacon, aux fellahs et aux éleveurs de chevaux, apprend en exclusivité, le journal "Réflexion" auprès de sources bien informées qui ajoutent que les responsables de ce scandale sont actuellement sous le viseur de la direction de l’hôpital qui mène une enquête très approfondie où le trou financier parait frôler 1 milliard de cts et c'est un préjudice causé à l’hôpital et c'est un des mobiles de dysfonctionnements expliquant le calvaire vécu par les dialyses. Nous y reviendrons.