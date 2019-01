SCANDALE A LA MAISON DE RETRAITE DE BATNA : Le Directeur limogé et poursuivi en Justice

Publiées sur les réseaux sociaux, les choquantes images insoutenables, de l’intérieur de la Maison de retraite de Batna, ont provoqué l’ire des internautes en Algérie et fait réagir le ministère de la solidarité. En effet, à la suite de ce véritable scandale, le directeur de cet établissement, Ilyes Belkobi a été limogé par la ministre de la Solidarité, de la famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia. “Après la circulation de la vidéo montrant l’Etat de négligence à l’égard des résidents d’une maison de retraite dans la wilaya de Batna, et après enquête d’une délégation chargée par la ministre, la négligence au sein du centre a été confirmé et la ministre de la Solidarité a pris des décisions fermes et immédiates”. C’est ce qu’on peut lire ce 15 janvier, sur la page Facebook du ministère. Outre le Directeur, plusieurs autres responsables impliqués dans cette scandaleuse affaire ont fait les frais de cette gestion honteuse et impardonnables ! La ministre ne se contentera pas de si peu puisqu’elle a indiqué avoir chargé le directeur de la wilaya de Batna de porter plainte contre le Directeur et certains de ses subordonnés.