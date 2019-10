SCANDALE A LA DIRECTION DE L’EDUCATION D'ORAN : Des directeurs de lycée membres d’un réseau de trafic des notes

Fuites de sujets d'examens, fausses attestations de réussite, fausses notes, achat de notes et de diplômes... et la liste des scandales qui éclaboussent depuis des années le secteur de l'éducation et de l'enseignement national et supérieur n'en finit plus. Voilà qu'une nouvelle affaire, de délivrance de notes dans les bulletins du dernier trimestre de la saison dernière où l'on registre de fausses notes attribuées à des élèves exclus.



Ces derniers qui ont obtenu des notes ‘’modifiées’’ à la moyenne générale, ont réussi à regagner leurs classes dans plusieurs établissements scolaires relevant du moyen et du secondaire avec la complicité de directeurs indélicats qui n'ont pas hésité à falsifier des notes inférieures à la moyenne générale d'un bon nombre d'élèves de certaines catégories des riches, moyennant bien des enveloppes financières pour assouvir davantage leur faim . L’enquête, confiée aux inspecteurs de la direction de l'éducation nationale de la wilaya d'Oran a concerné en premier lieu le lycée Merah Abdelkader situé dans le quartier populeux de Maraval. Elle a fait ressortir l'existence de plusieurs notes de bulletins des élèves exclus et qui se sont vu admis grâce aux fausses notes supérieures qu’auraient falsifiées des directeurs des lycées d'Oran de Sidi El Bachir en compagnie d'autres qui sont sous enquête. Le directeur du lycée Merah Abdelkader à été relevé de ses fonctions en attendant les suites de l'enquête avec d'autres directeurs des lycées qui sont poursuivis pour les mêmes dépassements des fausses notes de bulletins trimestriels. Selon les enquêteurs, ce trafic a commencé depuis plusieurs années et remonterait aux années 2003 à 2004. Des sources proches de l’enquête ont même affirmé à Réflexion que parmi les mis en cause, certains ont obtenu leurs Bacs de la même manière sont devenus des médecins, d'autres exercent comme cadres à Sonatrach, les plus chanceux ont obtenu des bourses d'études à l'étranger.

Medjadji H.

