SCANDALE A L’HOPITAL DE M’SILA : Il ne trouve pas la dépouille de son père, on lui en propose une autre !

Une famille qui venait récupérer le corps d’un de ses membres décédé à l’hôpital de M’sila, a été surprise de la disparition du corps du défunt et pire encore l’agent de la morgue lui propose un autre corps, révèle, le site Alg 24 ! « On est venu récupérer le corps, on nous a dit qu’il a été remis à une autre famille vers 10h », dénonce un membre de la famille du défunt. C’est l’étonnante réponse qu’aurait donné un agent de la morgue de l’hôpital Bachir Rezig de Boussada (Msila), à cette famille qui venait récupérer le corps d’un de ses membres, décédé et dont le corps avait disparu ! Selon le témoignage vidéo qui fait le tour du web, ce responsable hospitalier ne s’est pas arrêté là. « Il nous a dit qu’on pouvait choisir un autre mort et le prendre ! », dit le témoin. Avisé, le procureur de la République a ordonné l’exhumation du corps et sa remise à sa famille. Chose qui s’est faite dans de bonnes conditions grâce à la sagesse des deux familles, selon la même source. De son côté, le directeur de l’hôpital a expliqué qu’il s’agit d’une « erreur ».