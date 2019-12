SAYADA (MOSTAGANEM) : Une agression violente près de la prison de Sidi Othmane

Un quadragénaire, a été agressé, mercredi à Sayada, après une panne de son véhicule. Le pire aurait pu se produire, si ce n’est la réaction d’un chauffeur de taxi qui a donné l’alerte en utilisant, avec persistance, le klaxon de son véhicule. Et c’est ce qui a fait fuir les agresseurs, au nombre de quatre (4) lesquels ont infligé à la victime une bastonnade douloureuse. Cela s’est passé vers les coups de 9 heures du matin, à proximité de la prison de Sidi Othmane (Sayada), sur la route menant à « Haï El Wiam ».L’agression a eu lieu après que le conducteur ; entendit un craquement dans le moteur de son véhicule et qui, tout confiant, est allé ouvrir le capot pour voir de quoi il s’agissait, et c’est à ce moment qu’il reçut des coups de matraques au niveau du dos par lesdits bandits , malintentionnés voulant le délester de ses biens, a-t-il déclaré. Heureusement pour le quadragénaire B. M, car il fut sauvé « in-extrémis » par un taxieur qui, par son geste, a fait avorter l’agression. Alertés par des citoyens, des policiers sont intervenus et ont investi les lieux. Les malfaiteurs, profitant de la forêt ont pu échapper aux policiers qui ont pénétré à leur tour dans la forêt, les poursuivant, parmi les arbres, mais en vain. La victime a été évacuée aux urgences médicales où elle reçut les soins appropriés .Une enquête a été ouverte par les services compétents pour l’identification de ces individus sans scrupules qui ne reculent devant rien pour arriver à leurs fins, le plus souvent inhumaines. Les conséquences subies par leurs victimes sont hélas incommensurables, leur laissant des traumatismes, la plupart du temps des séquelles mentales et psychologiques. Malheureusement, non seulement les victimes ont ‘‘mal’’ mais également c’est toute leur famille qui est en émoi avec eux.. Quand un homme, dans la force de l’âge se fait agresser, en pleine mâtiné, le citoyen est acculé à interdire à sa famille particulièrement sa femme et ses filles toute sortie, non accompagnée.