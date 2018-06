SAYADA (MOSTAGANEM) : Une aérogare sans piste d’atterrissage

En effet, pour un projet livrable en août 2018, il n’y a pas de périmètre de sécurité. Dans ce cas de figure, il est inconcevable de réceptionner une aérogare sans piste d’atterrissage terminée, pourtant il aurait été plus judicieux pour une rentabilité économique et sociable de terminer les travaux en même temps, dire que l’enveloppe financière déjà dégagée du budget de la wilaya s’élève à 100 millions de dinars. Nous avons pris la peine de poser la question aux riverains où est passée l’entreprise qui devrait faire les travaux de la piste. La réponse nous donne froid au dos, et bien cette entreprise a laissé tomber la piste pour un autre projet juste à côté qui est le dédoublement de la route de Souk Ellil et cela est dû à un litige qui reste à vérifier bien sûr avec l’entreprise l’ENNA qui s’occupe de la sécurité de la navigation aérienne dans l'espace aérien algérien et qui aurait fait suspendre les travaux de l’extension de la piste. Ceci dit reste à savoir pourquoi ? Puisque son rôle est la sécurité de la navigation aération dans le pays et s’il y a problème de ce côté-là jusqu’à quand trouvera-t-on la solution pour qu’enfin la wilaya de Mostaganem verra son aérodrome opérationnel vu que la première pierre fut déposée le 24-10-2012. Notons que le taux d’avancement des travaux du terminal de l’aérogare seule chose visible sur les lieux varie entre 60 et 70% livrable dans 2 mois. C’est bien dommage de réceptionner une aérogare sans piste d’atterrissage, pourtant 6 mois se sont écoulés depuis le 28 décembre 2017 lors de la visite de Monsieur Zaalane Ministre des transports à Mostaganem, il a bien insisté on cite : ‘’Notre souci est de livrer chaque projet dans les délais’’.