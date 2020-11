SAYADA (MOSTAGANEM) : Les habitants de ‘’Garabou’’ Interpellent les autorités

Les habitants du quartier de la région de "Garabou", dans la commune de Sayada dans la wilaya de Mostaganem réclament l’amélioration de leurs conditions de vie, ils lancent un cri de détresse aux autorités locales pour mettre fin à leurs souffrances. ‘’Tout d’abord, ils demandent le changement de l’appellation de cette région en la baptisant au nom d’un martyr de la révolution algérienne’’, réclame un habitant. Plusieurs autres doléances liées à l’amélioration des conditions de vie dans ce quartier ont été soulevées. Certaines ont fini par exacerber la colère de ces habitants, à l’image de l'entrée principale du quartier qui est très étroite où deux véhicules ne peuvent pas passer en même temps. A cela s'ajoute l'absence de l'éclairage public, pour’ cause les habitants ont indiqué que les lampadaires sont défectueux "On a cotisé de l'argent à savoir : 100da, chacun pour changer les lampadaires, alors que s'est le rôle de l'APC"«. Les enfants du primaire, encourent un grand danger pour regagner les bancs de l'école puisqu’ils empruntent un chemin dangereux sur une distance de 800 mètres, on demande son aménagement et l'installation de l'éclairage public, vu qu’il est devenu un lieu de refuge pour les délinquants, c'est un véritable danger pour nous et pour nos enfants. ‘’ Avant d’ajouter que, ce quartier est dépourvu des commodités, dont 'absence de magasins de large consommation et boulangeries » .Les habitants affirment également que les enfants manquent de moyens de distraction et de loisirs. Ils exigent le lancement d’infrastructures de loisirs et l’aménagement d’une aire de jeux, afin de permettre aux enfants de s’épanouir. Ils interpellent les hauts responsables pour leur venir en aide, pour éradiquer ces problèmes, qui ont chamboulé leur existence depuis longtemps, et qui risquent de durer encore ont‐ils- estimé.