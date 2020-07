SAYADA (MOSTAGANEM) : D’importantes fuites d’eau à la cité Wiam

Les nouveaux locataires qui sont venus s’installer récemment dans les logements de bâtiments neufs à la cité Wiam (ex-Radar) à Mostaganem ont eu la désagréable surprise de constater que d’importantes fuites d’eau se sont déclarées dans les canalisations d’amenée de ce liquide vital et précieux. Depuis une semaine que cette situation de perte de plusieurs dizaines de mètres cube d’eau prend le chemin de bordure de route, sans qu’il ne soit remédié à ce problème. Selon certains de ces locataires, cette situation est « quelque peu louche et laisse à penser que les travaux sur les canalisations d’alimentation en eau potable ont été bâclés, soit il y a eu utilisation de matériaux de mauvaise qualité. On ne sait pas qui va prendre en charge les pertes d’eau et les pertes financières qui en résultent », se sont-t-ils demandés. A remarquer que ce problème à été porté, par la membre de l’APW, Mme Kheira Bey à la connaissance de M. le wali de la wilaya de Mostaganem, lors de la séance plénière de clôture de la 2eme session 2020 de l’APW qui s’est tenue jeudi passé. Ce problème a été soulevé avec ardeur et insistance en considération de son impact considérable et du manque de réactivité de parties concernées directement par l’ouvrage de l’hydraulique urbaine. Le wali, M. Abdessamie Saïdoun, a promis, pour sa part qu’il s’enquerrait au plus vite de cette situation à travers une visite au niveau du site concerné et prendre les décisions qui s’imposeraient.