SAYADA : Les citoyens déplorent les fréquentes coupures d’électricité

Les fluctuations météorologiques et les précipitations ont conduit au cours des dernières 24 heures dans diverses régions de la wilaya de Mostaganem à l’enregistrement de plusieurs lacunes. En effet, les habitants de la localité de Sidi Othmane au niveau de la cité des 110 logements, dépendant de la commune de Sayada, ont exprimé leurs désagréments suite au calvaire qu'ils endurent en raison des coupures fréquentes d'électricité, notamment, lors des précipitations. Notons que ces coupures récurrentes qui durent quelques secondes, peuvent être un danger pour les périphériques et tous les appareils connectés au réseau électrique. A savoir qu’à certains moments le courant rétabli enregistre la surcharge d’un voltage dépassant la normale pouvant causer des désagréments en détruisant les appareils électriques, Des conséquences néfastes, provoquant des mécontentements et qui ne s’expliquent pas au moment où les services concernés se sont dotés de matériels et moyens très sophistiqués pour mettre fin à cette situation .Les habitants de cette cité souhaitent que les autorités concernées y accordent un minimum d’attention, pour remédier à cette situation.