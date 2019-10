SAYADA : Des vendeurs demandent l'aménagement de Souk Ellil

Plusieurs commerçants du marché de fruits et légumes « Souk Elil », dans la commune de Sayada se sont plaints de plusieurs problèmes qui perturbent leurs commerces au quotidien et ont affirmé que l'activité commerciale a beaucoup baissé ces derniers temps, car ce Souk était très mouvementé auparavant où il recevait plusieurs commerçants de vente de fruits et légumes en gros, venus des quatre coins du pays. Les commerçants ont souligné dans ce contexte ,que le revenu des vendeurs est devenu très limité vu l’état de dégradation avancé où se trouve ce marché qui manque de conditions de propreté et d’hygiène , auquel s’ajoute le commerce informel en plus de l’organisation , à l'exemple du manque de l'éclairage public, et le manque d''aménagement des espaces et voies, l'absence de sécurité a été également soulevée , car ce marché a été secoué à plusieurs reprises par des agressions et bagarres qui ont failli tourner en un indescriptible drame selon les déclarations de plusieurs citoyens et commerçants exerçant sur les lieux qui tentent à chaque fois de calmer le tourbillon des conflits en raison de la provocation de quelques personnes parmi les délinquants qui rodent à longueur d’année dans ce lieu où se côtoient quotidiennement d’innombrables commerçants venus de toutes les wilayas du pays pour s’approvisionner et écouler leurs marchandises, a-t-on ajouté