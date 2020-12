SANTE SCOLAIRE : Plusieurs cas de pédiculose recensés à Mostaganem

Les médecins de l’unité de dépistage de soins ont effectué depuis le début de cette année scolaire 2020-2021, plusieurs visites et consultations dans des établissements scolaires, déployés à travers la wilaya, notamment ceux situés dans les zones d'ombre, au profit des élèves scolarisés. Dans ce cadre un programme a été élaboré et ce, pour éviter la propagation de la pandémie de Covid-19 et également prendre, les mesures nécessaires pour le renforcement du programme de la santé scolaire .Ces consultations ont dépisté des maladies diverses, à savoir : l’asthme, la cardiopathie, l’acuité visuelle (baisse de la vue) les allergies respiratoires, ainsi que la carie dentaire. En effet, les médecins relevant de l’UDS ont constaté plus d’une dizaine de cas d’élèves affectés par les poux en plus de l’enregistrement d’un manque d’hygiène et d’autres maladies à l’image de la grippe saisonnière , les allergies, à travers quelques établissements scolaires. Notons que ce parasite est extrêmement contagieux et peut se propager à d’autres enfants issus de douars qui sont les plus enclins à l’attraper, en particulier chez les élèves âgés entre 4 et 13 ans. Parmi les facteurs qui ont favorisé la progression de cette épidémie uniquement dans ces régions c’est le manque d’hygiène.