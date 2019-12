SANTE SCOLAIRE A MOSTAGANEM : La carie dentaire touche 68% des élèves

Dans le cadre de la prise en charge médicale des élèves scolarisés, les médecins de l’unité de dépistage et de soins effectuent des consultations aux élèves, suivant le programme élaboré. Il est utile de préciser que plusieurs actions sont effectuées depuis le début de l'année en cours. En ce sens, des visites médicales systématiques sont faites. Notons en premier lieu, que ces visites médicales touchent les enfants scolarisés du cycle primaire, et ceux des CEM. Ces dernières se poursuivront aux lycéens. Ces consultations ont permis le dépistage de maladies diverses, dont l’asthme, la cardiopathie, l’acuité visuelle (baisse de la vue) et les allergies respiratoires, ainsi que la carie dentaire. Les unités de dépistage et de suivi ont un rôle primordial pour assurer une bonne éducation sanitaire et des soins dentaires afin d’éviter une dentition cariée. L’éducation sanitaire se fait en premier lieu au niveau de la famille notamment, par les parents et aussi en classe de cours lors de la séance concernant la matière de l’éducation civique, sans pour autant négliger une ration alimentaire saine équilibrée. L’évaluation du programme de santé scolaire affirme que la carie dentaire est la pathologie la plus fréquente en milieu scolaire avec un taux de 68%. La santé buccodentaire en milieu scolaire constitue l’une des priorités des autorités sanitaires, lesquelles s’évertuent par des actions de sensibilisation et de prévention pour l’amélioration de la santé buccodentaire en milieu scolaire. Par ailleurs, les élèves atteints seront suivis au 2eme et 3eme trimestre de l’année en cours. Par ailleurs lors de ces dépistages, les médecins ont découvert la pédiculose (poux parasite de la misère).