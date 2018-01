SANTE SCOLAIRE : 31 élèves touchés par la scoliose à Oran

Selon le directeur de l’établissement hospitalier spécialisé en pédiatrie’’ Boukhourouba Abdelkader’’ de Canastel, le nombre de cas de scoliose ne cesse de s’élever auprès des enfants de moins de 14 ans. Ce dernier a affirmé que son établissement a déjà effectué des interventions chirurgicales pour 31 élèves ayant été frappés par la scoliose, ont été paralysés sans pouvoir faire le moindre mouvement et ont fini par être hospitalisés en toute urgence. A ce titre, il a souligné que le cout de telles opérations, estimées à 27.000 euros, revient si cher pour les parents dont certains finissent par ne point prendre le souffrant en charge, et souvent par ignorance des graves complications de la maladie. Il a ajouté en ce sens, que la totalité des cas pris en charge, s’est soldée par des opérations chirurgicales réussies, grâce à la formation du corps médical et paramédical. A ce sujet, le directeur de l’hôpital pédiatrique, soutient que ces performances chirurgicales ont été effectuées par des chirurgiens et des assistants algériens, ayant reçu des formations en ce domaine, dispensées par des professeurs français spécialisés en orthopédie. Par ailleurs, les médecins de l’hôpital mettent en garde les parents d’élèves contre les conséquences graves de ce mal, et les invitent à prendre soin de leurs enfants, en leur évitant de prendre des objets lourds, et de porter des sacs à dos assez chargés , et de les faire consulter suite à des maux du cou et des genoux.