SANTE PUBLIQUE : Une caravane médicale pour les localités isolées

A l'initiative de l’administration relevant de l’établissement public de santé de proximité (EPSP) d’Achaacha, une caravane médicale a sillonné récemment les villages et communes relevant de la daïra d’Achaacha, apprend-on, la caravane en question est composée d’un personnel médical et paramédical à l’image d’un médecin généraliste, un dentiste, une sage-femme et un infirmier. Notant que cette caravane est équipée de divers matériaux médicaux modernes, notamment des fauteuils dentaires, des tables pour femmes enceintes et d’autres tests. En effet, cette caravane mobile, sillonnera dans les prochains jours, les différents douars et régions éloignées et isolées relevant de la daïra d’Achaacha, à travers ses quatre commune Achaacha, Ouled Boughalem, Nekmaria et Khadra. L’activité de cette caravane est tracée selon un programme mensuel car le début de ce convoi était donné depuis le douar de ‘’ Ouled Attou’’, qui est considéré comme une première station où plusieurs habitants de différentes tranches d'âge ont participé à cet événement afin de procéder à divers examens médicaux. Le 2ème point était au niveau du village de ‘’ Sgharia’’ , relevant de la commune de Khadra. Rappelant que le caravane sillonnera dans les prochains jours les villages restants à l’image du douar ‘’Beni Zerara’’ à Achaacha, ‘’Zehaouria ‘’ à Khadra, ‘’Ouled Mammar, Ouled Ben Zeyyan, Kraitia ‘’, à Ouled Boughalem, ‘’ Kherassiya, Serara et Chekarniyah ‘’ à Nekmaria. Cette caravane était une grande joie pour les habitants de la région, en particulier pour les personnes âgées, qui se plaignent depuis longtemps de l’absence d’établissements de santé au niveau de leurs villages.