SANTE PUBLIQUE : Déjà, 5 wilayas touchées par la fièvre aphteuse

M, Bouazgui a rassuré que tous les moyens ont été déployés par son département pour éviter le pire .Il a minimisé le phénomène, tout en affirmant que “le nombre d’animaux affectés par la fièvre aphteuse ne dépasse pas les 178 cas dans cinq wilayas du pays”. “Tous les cas ont été traités et toutes les vaches seront vaccinées”, a t-il soutenu. Pour faire face à ce problème, le ministre a encore rassuré que son département a pris toutes les mesures au niveau national.”Nous avons arrêté l’importation de bétail et nous avons interdit le déplacement de ces animaux. Un déploiement des vétérinaires à travers le territoire national a été lancé pour surveiller ces animaux et nous suivons au quotidien l’évolution de la situation”, a rassuré le premier responsable du secteur. Il a affirmé également que les têtes de bétails touchées par la fièvre aphteuse ne sont pas élevées dans les wilayas touchées .S’exprimant toujours sur le sujet, le ministre a indiqué que «nous avons pris toutes les mesures au niveau des wilayas», ajoutant que «il faut dire que cette fièvre a touché un nombre très réduit» de bétail. «Il ne faut pas la transformer en un phénomène national», a-t-il déclaré, en précisant que «le nombre d’animaux touchés ne dépassent pas les 178 cas, sur les 2 millions de têtes que nous possédons». M. Bouazghi a rassuré que «nous avons pris toutes les mesures au niveau national». Et parmi ces mesures, il a indiqué que «premièrement, nous avons arrêté l’importation de bétail. Deuxièmement, nous avons interdit le déplacement de ces animaux et un déploiement des vétérinaires à travers le territoire national est lancé, pour surveiller ces animaux, et nous suivons en direct l’évolution de la situation».