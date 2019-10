SANTE PUBLIQUE : Alerte au moustique tigre à Oran

Ces dernières semaines, des fortes rumeurs ont indiqué l’existence de ce moustique à Canastel et Belgaïd, mais elles restent sans confirmation, comme la plupart des citoyens qui ne savent pas identifier ce moustique et l’écrasent dans la majorité du temps, ce qui rend la tâche difficile de capturer et de reconnaître ce moustique. Notons, que dans le cadre de la surveillance de l’extension du moustique tigre en Algérie, coordonnée par les entomologistes de l’Institut Pasteur d’Algérie, l’Institut a demandé aux citoyens, ayant observé ou capturé ce moustique de le signaler, en envoyant un message avec la photo du spécimen, ainsi que l’adresse exacte sur la page Facebook de l’Institut Pasteur d’Algérie. Les services de la direction de la santé d'Oran se sont déplacés sur les lieux où des pièges sont installés pour vérifier l’existence ou non de ce moustique. La direction de la santé informera par la suite les hôpitaux et les EPSP de l’existence de ce moustique pour prendre les mesures nécessaires de prise en charge des cas. Notons, que le moustique tigre pique principalement à l’aube et au crépuscule, le plus souvent à l’extérieur des maisons, au niveau du littoral et les zones humides». «Ses larves se développent essentiellement dans des gîtes larvaires produits par les habitants eux-mêmes : récipients, ustensiles, pneus usagés, etc…, abandonnés et contenant de l’eau», expliquent-ils, assurant, cependant, que «le contrôle de la densité de ce moustique est faisable» et qu’il suffit, pour cela, d’une «large sensibilisation de la population». A cet effet, une campagne d’information et de sensibilisation des citoyens à travers les différents médias a été déjà lancée et se poursuivra les semaines qui viennent. Dans ce cadre, il faut vraiment faire attention à la multitude de produits et de parades anti-moustique-tigre comme les répulsifs classiques en spray, les bracelets, les répulsifs d’ambiance, les insecticides qui paraissent peu efficaces même s’ils donnent l’illusion d’être protégés d’autant que le moustique tigre attaque aussi le jour et pas seulement à l’aube ou au crépuscule. En cas d’un diagnostic positif du virus de la dengue, du chikungunya ou du zika, un traitement par thermo-nébulisation à l’aide de Deltamethrine doit être immédiatement administré. Cependant, il est utile de préciser qu’aucun cas autochtone de ces maladies n’a été signalé à ce jour à Oran. Toutefois, les traitements insecticides, dits de «confort», préconisés pour réduire la nuisance, «ne doivent pas être réalisés à long terme car ils peuvent causer une résistance de l’insecte aux insecticides utilisés».