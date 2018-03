SANTE PUBLIQUE A TISSEMSILT : Un grand pari pour la lutte contre la grippe

La grippe continue à faire des victimes parmi la population, saisonnière, porcine ou bien mortelle, peu importe le nom, le plus important est que l'épidémie de la grippe fait rage. En effet, ce constat est réel et fait propager longuement la grippe qui fait malheureusement de plus en plus de victimes et même des pertes humaines. Officiellement, on dit que les virus grippaux responsables des épidémies saisonnières sont de deux types, A diviser en deux sous groupes le H1N1 et le H2N3 et le B mais dans tous les cas, cette pandémie mesure l'étendue de la propagation d'un virus et sa sévérité, alors qu’il est connu que les virus de la grippe évoluent constamment, cette grippe qui sévit depuis plus d’un mois pourrait bien muter et prendre une forme plus dangereuse et c’est malheureusement ce qui vient de se passer dans la wilaya de Tissemsilt. Alors que le nombre de cas semble avoir plafonné dans toutes les régions de la wilaya notamment avec la dernière vague de froid, des malades avec des fièvres de plus de 38,5 °C durant 72 h, les douleurs, la fatigue et la faiblesse, le nez coule assez abondamment, de l’essoufflement au repos, et des douleurs à la poitrine tels sont les symptômes de ces grippes qui ont fait leur effet et de la façon la plus « misérable ». La peur s’est malheureusement généralisée et les traitements donnés par les médecins ne semblent plus avoir d’effets et la durée de convalescence de chaque personne s’étale inhabituellement à des jours voire même des semaines, la contagion de cette grippe n’a épargné personne, grands et petits chacun a eu sa part de cette grippe qui de l’avis de plusieurs personnes contactées n’a rien d’habituel et de normal et encore, heureusement que le milieu scolaire n’a pas trop souffert de ce phénomène de santé. Cette année et avec les déclarations presque quotidiennes sur les décès, il faut dire que cette grippe est plus forte que la grippe saisonnière et les cas des gens transférés chez les médecins privés ou aux urgences des hôpitaux de la wilaya de Tissemsilt et ailleurs aux centres de soins et les polycliniques en dit beaucoup, on a longtemps cru que le fait de « prendre froid » réduisait la résistance du corps à la grippe et au rhume. Cependant, rien n’indique que le froid affaiblit le système immunitaire ou facilite l’entrée du virus dans les voies respiratoires. En somme, le médecin qui a tenu à donner l’alerte nous a expliqué que durant la saison de la grippe, presque toutes les personnes sont exposées au virus, mais seulement certaines attrapent la grippe, cela dépend de la réponse immunitaire de chacun quoique pour cette année, son effet est plus remarquable que durant le passé et nécessite une plus grande mobilisation et beaucoup plus de précautions.