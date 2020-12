SANTE PUBLIQUE A AIN TEDELES : Les habitants interpellent le wali de Mostaganem

Dans leur courrier, ces citoyens écrivent que les dernières pluies ont dévoilé une vérité cachée de la clinique d’Ain Tedelès, quand l’eau a pénétré dans la salle de soins, la salle d’attente et le bureau du médecin. Ils ajoutent dans leur lettre que la clinique est dotée que d’une salle d’attente exigüe, pouvant contenir un minimum de patients, où il est impossible de respecter les mesures de barrières, dont la distanciation, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du covid-19. Ils ajoutent que leurs enfants pour se faire vacciner sont exposés aux aléas de l’hiver en cette saison de froid dans le garage de la dite clinique, attente oblige. Ces derniers évoquent également le manque d’équipements relatifs aux diagnostics des analyses médicales dans le laboratoire. Devant cet état de fait, les citoyens suggèrent, l’aménagement d’une bibliothèque abandonnée située à l’est de la commune d’Ain Tedelès en polyclinique multiservices. Ils précisent qu’il y a également une autre bibliothèque située au centre-ville, qui pourrait servir également d’utilité publique et ce, pour atténuer la souffrance des habitants des quartiers des environs et leur éviter des déplacements vers la clinique principale qui connait un afflux quotidien de populations.