SANTE MENTALE : Les tentatives de suicide en hausse en Algérie

Le nombre des tentatives de suicide en Algérie est en constante augmentation, d’après les experts. Lors d’une conférence, à l’hôtel Holiday Inn, organisée à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, les experts ont fait savoir que le taux des tentatives de suicide est passé de 2% en 2009 à 8% en 2017. « Les tentatives de suicide sont une véritable source d’inquiétudes. Même si des efforts ont été consentis en termes de prévention dans la santé mentale, nous constatons des insuffisances », souligne le ministre de la Santé, Mohamed Miraoui. Des insuffisances en matière de prise en charge notamment. Selon lui, l’accès aux soins n’est pas facile pour les malades sur tout le territoire national. Il a souligné la nécessité de développer la psychologie enfantine, de lutter contre toutes les formes de dépendances et à former davantage les infirmiers intervenant dans la santé mentale. « Les différentes parties doivent se mobiliser davantage. Surtout que la coopération de tous les acteurs concernés n’a pas encore atteint le niveau souhaité», conclut-il, en appelant également à favoriser les services de soins de proximité. Le nombre de suicides dans notre pays se situe entre 500 et 600 cas par an alors que les tentatives de suicide ont dépassé les 1 000 en 2018.