SANTE : Des chercheurs mettent au point un remède définitif contre le diabète

Des chercheurs britanniques sont à un cheveu de mettre au point un remède définitif contre le diabète. Ces scientifiques ont réussi, pour la première fois, à guérir cette lourde maladie chez les souris. Selon le site algérieinfos qui cite le quotidien britannique Daily Mail, les scientifiques britanniques ont injecté des cellules souches humaines dans le corps des animaux malades de diabète. Le résultat a été, selon le journal, impressionnant. En seulement quinze jours, « les cellules injectées ont permis aux corps des souris objets de l’expérience de produire des quantités suffisantes d’insuline et réduire ainsi le taux élevé de sucre dans leur sang ». La recherche, explique le Daily Mail, redonne de l’espoir à 400 millions de personnes atteintes de diabète dans le monde. Pour rappel, en 2018, une équipe multidisciplinaire de l’hôpital de King’s College à Londres, avait réussi, pour la première fois au Royaume-Uni, à traiter avec succès un patient de 61 ans souffrant de diabète insulino-dépendant depuis plus de 30 ans, en lui greffant des cellules de pancréas endocrine, les îlots de Langerhans. Cette technique avait déjà été couronnée de succès plusieurs fois au Canada et elle a transformé la vie de ce patient qui n’a plus besoin d’injections quotidiennes d’insuline.