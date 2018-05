SANTE : Des amendes pour les parents qui ne vaccinent pas leurs enfants

Le ministère de la santé propose un projet de loi en phase encore en phase d’étude qui obligerait les parents qui ne vaccinent pas leurs enfants à payer des amendes. Au cours de l’année prochaine un programme électronique sera mis en œuvre à fin d’obliger les parents à vacciner leurs enfants, ces derniers seront invités par des SMS ou e-mails et devront prouver qu’ils ont bien effectués les vaccins au risque de payer une amende. Les établissements sanitaires commenceront à partir de l’années prochaine à utiliser le carnet de vaccin électronique, une opération qui touchera à la fois les élèves et les enfants non scolarisés, ou les parents seront notifiés par SMS, e-mail et dans certains cas, les services concernés se déplaceront à domicile. Dr Lily Ben Bournou, responsable des vaccins dans la direction de la santé et des réformes hospitalières s’est exprimée à ce sujet, et a affirmé que ce programme est en cours d’essai dans 80 communes à l’instar de Tlemcen, Tamanrasset et quelques communes de l’est du pays, des établissements choisis au hasard selon le Dr, et équipés d’un programme électronique avec l’aide du UNICEF et relié directement au ministère de la santé.