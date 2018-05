SANTE ANIMALE : La maladie du ‘’chameau fou’’ découverte par deux Algériens

Semblable à la maladie de la vache folle, cette forme qui touche les chameaux vient de faire l'objet d'une étude publiée par la revue scientifique américaine Emerging Infectious Diseases. Ayant une forme similaire de la maladie de la “vache folle” qui avait provoqué une grave crise sanitaire mondiale, partie du Royaume-Uni en 1996, cette zoonose a été récemment découverte chez des dromadaires en Algérie. C’est une première, jusque-là personne n’avait encore jamais entendu parler de maladie à prion chez les chameaux. Le travail de recherche qui a conduit à cette découverte est publié dans le numéro de juin 2018 de la revue scientifique Emerging Infectious Diseases, publiée par l’institution publique américaine: Centers for Disease Control and Prevention. Ce travail a pu être effectué grâce à la vigilance et à la persévérance de deux chercheurs algériens: le vétérinaire Dr Baaissa Babelhadj de l’Université Kasdi Merbah de Ouargla et le chercheur en génétique moléculaire Dr Semir Bechir Suheil Gaouar de l’université Aboubakr Belkaid de Tlemcen.