SANS SALAIRE DEPUIS L’INCARCERATION DE LEURS PATRONS : Les travailleurs des Kouninef interpellent la justice

S’adressant, dans une lettre publiée par El-Watan ce mercredi, au ministre de la justice, les travailleurs de KouGC, appartenant aux frères Kouninef, lancent un véritable SOS, à la veille de l’Aïd el adha et la rentrée scolaire. «Cette lettre est un appel et un cri de détresse des travailleurs de la SARL KouGC, adressée à vous, afin d’attirer votre attention sur le blocage de leurs salaires» écrivent-ils, mettant en avant que leurs salaires sont bloqués «depuis les mesures judiciaires prises à l’encontre de leur entreprise, sur instruction de Monsieur le juge d’instruction de la chambre n°5 du tribunal de Sidi M’hamed», soulignant que leur démarche s’inscrivait à un plan «purement social et humain»,précisent-ils. Tout en insistant sur le caractère « purement social et humain » du contenu de la lettre, les travailleurs de KouGC souhaitent voir leur appel « trouver une oreille attentive et un écho positif […], permettant ainsi aux travailleurs de répondre aux besoins de leurs familles à l’approche des occasions de la fête religieuse et de la rentrée sociale ». Pour rappel, les employés de KouGC avaient entrepris plusieurs actions depuis le blocage de leurs salaires, notamment l’organisation de sit-ins à Alger.