SANS EAU DEPUIS 10 JOURS : Les habitants de Mers El-Kebir barrent la route

Selon la déclaration des habitants, toutes leurs doléances faites auprès des autorités compétentes n'ont jamais été prises en considération ce qui les a poussé à réagir de la sorte suite aux fréquentes coupures d'eau qui n'ont jamais attiré l’attention des responsables de la wilaya. Ces derniers, ont saisi l’occasion de l’ouverture des plages pour bloquer le passage de leur commune. Ils ont barré l’unique accès à la corniche à la circulation automobile. A hauteur de Rose ville, Hai El Zouhour relevant de la commune de Mers El Kebir. Ils ont placé des troncs d’arbre, des pierres et se sont alignés en mur de barricade pour interdire le passage de centaines de voiture, par l’unique route menant à la daïra d’Ain El Turck. « Cela fait plus de 10 jours que nous n’avons pas reçu d’eau potable, nos robinets sont toujours à sec et ni la SEOR, ni la wilaya ne semblent prendre au sérieux notre situation, nous exigeons recevoir l’eau comme tous les habitants de la wilaya. », ont soutenu les protestataires. Ils ont soulevé que les promesses de la SEOR n’ont jamais été tenues et qu’ils veulent que le wali s’occupe de leur problème, ils disent « qu’ils vivent dans une zone d’ombre ». Cette route décrétée par le wali comme seule route menant d’Oran vers la daïra d’Ain El Turck, a provoqué la colère des automobilistes qui se rendaient à la plage. Des familles se sont retrouvées bloquées pendant des heures dans leur véhicule sous un soleil de plomb. Ils ont du attendre que les protestataires reviennent à la raison. Quant à ces derniers ils ont déclaré qu’ils reviendront à la charge si leur problème d’alimentation en eau potable n’est pas réglé dans les meilleurs délais.